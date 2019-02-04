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Дальнее зарубежье 04.02.2019 14:31

Макрон объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник сообщил о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

"Венесуэльцы имеют право выражать свое мнение свободно и в соответствии с нормами демократии. Франция решила признать Хуана Гуайдо временным президентом, задача которого - организовать процесс проведения выборов", - написал он в Twitter на французском и испанском языках.

Э.Макрон также выразил поддержку созданной ЕС контактной группе по проблеме Венесуэлы.

Ранее в понедельник еще ряд европейских стран признал Х.Гуайдо законным лидером Венесуэлы. В частности, это сделали власти Испании, Великобритании, Австрии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]