Макрон объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник сообщил о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

"Венесуэльцы имеют право выражать свое мнение свободно и в соответствии с нормами демократии. Франция решила признать Хуана Гуайдо временным президентом, задача которого - организовать процесс проведения выборов", - написал он в Twitter на французском и испанском языках.

Э.Макрон также выразил поддержку созданной ЕС контактной группе по проблеме Венесуэлы.

Ранее в понедельник еще ряд европейских стран признал Х.Гуайдо законным лидером Венесуэлы. В частности, это сделали власти Испании, Великобритании, Австрии.