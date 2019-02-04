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Дальнее зарубежье 04.02.2019 14:32

Папу римского торжественно встретили в президентском дворце Абу-Даби

Папа римский Франциск в понедельник в рамках визита в ОАЭ встретился с руководством государства, сообщает агентство Associated Press.

На встрече с папой Франциском присутствовал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян, а также вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Понтифик прибыл в президентский дворец Абу-Даби на автомобиле Kia, который сопровождала конная охрана. Возле дворца в честь папы римского устроили артиллерийский салют, также над дворцом пролетели самолеты, оставлявшие за собой белый и желтый след - цвета флага Ватикана.

В ходе визита папа Франциск сделал запись в книге почетных гостей президентского дворца, где он выразил гражданам ОАЭ "божественное благословение мира и братской солидарности". Наследный принц в ответ вручил понтифику декрет от 22 июня 1963 года, которым прежний правитель Абу-Даби передает землю для создания первой католической церкви в ОАЭ.

Вечером в понедельник у Франциска запланировано выступление перед религиозными лидерами ОАЭ, сообщает агентство. Завершиться его поездка первой в истории мессой папы римского на Аравийском полуострове, которая, как ожидается, соберет 135 тыс. человек.

Папа римский прибыл в ОАЭ вечером в воскресенье, он стал первым главой Римско-католической церкви, который побывал на Аравийском полуострове. За несколько часов до визита понтифик призвал найти выход из гуманитарного кризиса в Йемене.

Самолет понтифика, направляясь в ОАЭ, не стал заходить в воздушное пространство Катара, что показало, что "региональная политика играет немаловажную роль в визите Франциска", отмечает агентство. Отношения между Катаром и рядом арабских стран, в том числе ОАЭ, обострились в 2017 году, тогда ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические связи с Дохой, обвинив Катар в поддержке Ирана и террористических организаций, а также во вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.

Папа римский традиционно направляет приветственные телеграммы лидерам тех стран, над которыми пролетает его самолет. В результате, выбрав маршрут, не проходящий над Катаром, понтифик избежал необходимости направлять приветствие властям страны, отмечает агентство.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]