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СНГ 04.02.2019 17:17

Глава МИД Киргизии отмечает хорошую динамику развития киргизско-российских отношений

Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о хорошей динамике киргизско-российских отношений, отметил рост взаимной торговли.

"Мы удовольствием констатируем хорошую динамику развития наших отношений, у нас наблюдается устойчивый рост товарооборота", - сказал Ч.Айдарбеков на пресс-конференции в Бишкеке в понедельник.

Он сообщил, что на переговорах с С.Лавровым "обсудили весь спектр актуальный и значимых вопросов сотрудничества по линии двустороннего взаимодействия".

"Рассмотрели ход договоренностей по линии глав государств и наметили дальнейшие шаги, остановились отдельно на вопросах дипломатико-политического взаимодействия, культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества и продвижению инвестиционных проектов", - сказал киргизский министр.

Ч.Айдарбеков добавил, что киргизская сторона считает важным развитие сотрудничества с РФ на различных площадках, включая работу межправительственной комиссии и межрегиональный форум.

"Ключевым событием двусторонних отношений Киргизии и России станет планируемый госвизит президента РФ Владимира Путина в Бишкек", - сказал глава МИД Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]