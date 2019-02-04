Глава МИД Киргизии отмечает хорошую динамику развития киргизско-российских отношений

Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о хорошей динамике киргизско-российских отношений, отметил рост взаимной торговли.

"Мы удовольствием констатируем хорошую динамику развития наших отношений, у нас наблюдается устойчивый рост товарооборота", - сказал Ч.Айдарбеков на пресс-конференции в Бишкеке в понедельник.

Он сообщил, что на переговорах с С.Лавровым "обсудили весь спектр актуальный и значимых вопросов сотрудничества по линии двустороннего взаимодействия".

"Рассмотрели ход договоренностей по линии глав государств и наметили дальнейшие шаги, остановились отдельно на вопросах дипломатико-политического взаимодействия, культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества и продвижению инвестиционных проектов", - сказал киргизский министр.

Ч.Айдарбеков добавил, что киргизская сторона считает важным развитие сотрудничества с РФ на различных площадках, включая работу межправительственной комиссии и межрегиональный форум.

"Ключевым событием двусторонних отношений Киргизии и России станет планируемый госвизит президента РФ Владимира Путина в Бишкек", - сказал глава МИД Киргизии.