Глава МИД Киргизии подтверждает заинтересованность Бишкека в мирном урегулировании в Афганистане

Киргизия выступает за мирное урегулирование афганского вопроса, заявил в понедельник глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков.
"Киргизия выступает за мирное урегулирование внутриафганской проблематики. Мы участвуем в различных проектах, которые способствуют урегулированию внутриполитической ситуации в Афганистане, стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Ч.Айдарбеков после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бишкеке.
"Мы активно взаимодействуем в урегулировании ситуации в Афганистане по линии ОБСЕ и готовы дальше продолжить эту работу", - добавил киргизский дипломат.
По его словам, Киргизия заинтересована в реализации крупного энергетического проекта CASA 1000 (Central Asia - South Asia), предусматривающего продажу избыточной электроэнергии Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Министр отметил, что он позволит укрепить региональное сотрудничество с Афганистаном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»