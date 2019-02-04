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Дальнее зарубежье 04.02.2019 17:31

Глава МИД Киргизии подтверждает заинтересованность Бишкека в мирном урегулировании в Афганистане

Киргизия выступает за мирное урегулирование афганского вопроса, заявил в понедельник глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков.

"Киргизия выступает за мирное урегулирование внутриафганской проблематики. Мы участвуем в различных проектах, которые способствуют урегулированию внутриполитической ситуации в Афганистане, стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Ч.Айдарбеков после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бишкеке.

"Мы активно взаимодействуем в урегулировании ситуации в Афганистане по линии ОБСЕ и готовы дальше продолжить эту работу", - добавил киргизский дипломат.

По его словам, Киргизия заинтересована в реализации крупного энергетического проекта CASA 1000 (Central Asia - South Asia), предусматривающего продажу избыточной электроэнергии Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Министр отметил, что он позволит укрепить региональное сотрудничество с Афганистаном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]