Количество скидок и преимуществ, предоставляемых клиентам Bakcell растет с каждым днем

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает предоставлять эксклюзивные скидки и преимущества своим абонентам, реализовывая одну из самых масштабных программ лояльности в стране.

Сеть партнеров Ulduzum, уже более пяти лет подряд считающейся крупнейшей программой лояльности в Азербайджане, состоит из 270 местных и международных партнеров и более чем 400 точек продаж и обслуживания, и количество партнеров программы растет с каждым днем.

Сервис «158 Taxi» и сеть магазинов «Pierre Cardin», являясь одними из самых активных и популярных партнеров Ulduzum, демонстрируют высокие темпы роста числа пользователей, начиная с октября 2018 года.

Так, в течение последних 3 месяцев, более чем тысяча абонентов Bakcell воспользовались акцией, предлагаемой сетью магазинов «Pierre Cardin». Сеть магазинов является партнером «Ulduzum» с октября 2018 года и предлагает 10% скидку на новую коллекцию и до 5% дополнительной скидки на товары, продаваемые со скидкой 50% в магазинах «Pierre Cardin»

«Мы очень довольны нашим партнерством с Ulduzum. С технической и маркетинговой точки зрения Ulduzum является одной из наиболее развитых и продуманных программ лояльности в Азербайджане. Эта программа помогает повысить лояльность среди наших клиентов и предложить им принять участие в интересных акциях. Кроме того, это партнерство помогает продвижению нашего бренда посредством различных каналов и его представлению более широкой аудитории. Программа помогает нам укрепить отношения с нашими клиентами», - говорит директор магазинов « Pierre Cardin»,«Karaca» и «Roman» Онур Эфе.

С октября прошлого года более чем тысяча абонентов Bakcell воспользовались специальным предложением услуги «158 Такси». Согласно условиям специальной акции, после 5 поездок, заказанных с использованием кода «Ulduzum» клиентам предоставляется 1 БЕСПЛАТНАЯ поездка.

«Каждый пользователь Ulduzum может получить бесплатные поездки, заказав услуги такси у «158 Taxi». Основное условие для этого - быть пользователем программы. Бесплатные поездки - это привлекательное и выгодное предложение для клиентов. И тот факт, что эта кампания была разработана специально для абонентов Ulduzum, положительно влияет на их выбор. Мы рады сотрудничать с Bakcell, и я уверен, что продолжение этого партнерства станет эффективным шагом для поддержания конкурентоспособности на рынке», - говорит менеджер по клиентскому маркетингу «158 Taxi» Ибрагим Османов.

До сих пор, более 3 миллионов абонентов Bakcell воспользовались программой Ulduzum. Абоненты Ulduzum имеют возможность пользоваться эксклюзивными кампаниями и скидками в популярных ресторанах, отелях, престижных магазинах моды, парфюмерии и электроники, а также оздоровительных, спортивных, развлекательных центрах, популярных кинотеатрах, банках, книжных магазинах, кабельных ТВ и др.

Каждый абонент Bakcell может подключиться к программе лояльности Ulduzum, без какой либо абонентской платы. Все, что нужно сделать для подключения - это отправить SMS с текстом «1» на номер 5555. Более подробную информацию о программе Ulduzum можно получить на сайте www.ulduzum.az

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89