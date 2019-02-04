Португалия вслед за другими европейскими странами признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Власти Португалии в понедельник объявили, что решили признать оппозиционера Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, сообщает агентство ЭФЭ.

Во португальском внешнеполитическом ведомстве в коммюнике назвали Х.Гуайдо "исполняющим обязанности президента" и призвали к проведению в Венесуэле выборов, соответствующих демократическим стандартам.

Ранее в понедельник Франция, Великобритания, ФРГ, Испания и некоторые другие европейские страны признали Х.Гуайдо законным лидером Венесуэлы.