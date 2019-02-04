Азерэнержи в январе незначительно увеличило выработку электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе 2019 года произвело 2 млрд 126 млн кВт/ч электроэнергии, рост выработки составил 0,14%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
«В январе 2019 года «Азерэнержи» произвело 2 млрд 126 млн кВт/час электроэнергии, что на 3 млн кВт/час или на 0,14% выше показателя января 2018 года», - отметили в Азерэнержи.
По данным Азерэнержи, в январе объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в соседние страны составил 191,9 млн кВт/час.
В 2018 году Азерэнержи произвело 22 млрд 521 тыс. кВт/час электроэнергии. При этом в минувшем году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 413,2 млн кВт/час, из которых в Россию - 121,4 млн кВт/час, Грузию – 1 млрд 230,1 млн кВт/час, Турцию - 13,4 млн кВт/час, Иран – 48,3 млн кВт/час.
В 2019 году выработка прогнозируется на уровне 23,55 млрд кВт/час, экспорт электроэнергии - 1,5 млрд кВт/час.
Н.Аббасова
Парламент Азербайджана обсудит соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии
Президент Алиев принял в Баку исполнительного директора Международной федерации Астронавтики
Президент Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием руководителем Малайзии
UNEC вошел в число 130 лучших вузов Азии - UniRank
Порошенко не должен оставить без внимания подвиг азербайджанцев, спасших украинскую семью – глава альянса Азербайджан-Украина
Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге на Украине - опрос
Министр труда ФРГ предлагает повысить размер выплат ряду категорий пенсионеров - СМИ
Совет директоров крупнейшей управляющей компании Африки ушел в отставку на фоне скандалов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Количество скидок и преимуществ, предоставляемых клиентам Bakcell растет с каждым днем
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли очередные два тура. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»