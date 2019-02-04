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ТЭК 04.02.2019 15:15

Азерэнержи в январе незначительно увеличило выработку электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе 2019 года произвело 2 млрд 126 млн кВт/ч электроэнергии, рост выработки составил 0,14%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

«В январе 2019 года «Азерэнержи» произвело 2 млрд 126 млн кВт/час электроэнергии, что на 3 млн кВт/час или на 0,14% выше показателя января 2018 года», - отметили в Азерэнержи.

По данным Азерэнержи, в январе объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в соседние страны составил 191,9 млн кВт/час.

В 2018 году Азерэнержи произвело 22 млрд 521 тыс. кВт/час электроэнергии. При этом в минувшем году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 413,2 млн кВт/час, из которых в Россию - 121,4 млн кВт/час, Грузию – 1 млрд 230,1 млн кВт/час, Турцию - 13,4 млн кВт/час, Иран – 48,3 млн кВт/час.

В 2019 году выработка прогнозируется на уровне 23,55 млрд кВт/час, экспорт электроэнергии - 1,5 млрд кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]