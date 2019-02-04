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Дальнее зарубежье 04.02.2019 15:24

Совет директоров крупнейшей управляющей компании Африки ушел в отставку на фоне скандалов

Совет директоров южноафриканской Public Investment Corp. (PIC), крупнейшей управляющей компании Африки, ушел в отставку в полном составе из-за расследования о допущенных нарушениях.

Министр финансов ЮАР Тито Мбовени начал поиск новых директоров компании, пишет местное издание Business Day.

PIC управляет инвестициями большинства государственных пенсионных фондов ЮАР, объем его активов превышает 2 трлн южноафриканских рэндов ($150 млрд).

В последние месяцы деятельность компании дестабилизирована из-за целого ряда обвинений в ее адрес, в том числе в адрес как минимум четырех членов распущенного совета директоров, сообщил председатель этого органа Мондли Гунгубеле министру финансов. М.Гунгубеле одновременно является заместителем главы Минфина. Письмо также подписали остальные восемь членов совета директоров.

"По нашим оценкам, это еще не конец", - говорится в документе.

Расследования в том числе связаны с инвестициями PIC в облигации поставщика электроэнергии Eskom Holdings SOC Ltd. и высокотехнологичной компании Ayo Technology Solutions Ltd. за последние 12 месяцев.

Ранее в отставку был отправлен гендиректор Public Investment Corp. Дэниэл Матжила, врио CEO Матшеп Мор также находится под следствием.

"Эти события были непереносимы для нас, как для частных лиц, и, несомненно, отрицательно повлияли на нашу профессиональную репутацию", - говорится в письме министру финансов ЮАР.

"Без совета директоров и CEO, который может выполнять свои обязанности, вся компании до определенной степени выбита из привычной колеи. Необходимо срочное решение", - считает глава отдела стратегии на рынках акций Aluwani Capital Partners Патрик Матиди.

Ожидается, что министерство финансов ЮАР назначит временный совет директоров уже на этой неделе.

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Тэги: ЮАР, PUBLIC/INVESTMENT, СОВДИР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]