Россия не будет выдворять бывшего иракского генерала Кадима

Миграционная служба в Алтайском крае проверяет достоверность документов беженца из Ирака, экс-генерала армии Саддама Хусейна Аббуда Кадима, который около полутора лет живет в алтайском селе и теперь опасается выдворения, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону.
А.Кадим в местных СМИ распространил сообщение об опасениях депортации в Ирак, откуда он вместе с многодетной семьей сбежал из-за преследований религиозных экстремистов, по вине которых погибли его родственники.
"Аббуд Кадим, проживающий в настоящее время в Немецком районе Алтайского края, подал заявление на продление статуса временного убежища 24 января 2019 года. Документ находится на рассмотрении. Речи о его выдворении не идет. Но сотрудники миграционной службы при оформлении его документов обнаружили информацию, которая может содержать недостоверные данные и должна быть проверена", - сказали в пресс-центре.
Известно, что речь идет о документах, касающихся образования и воинского звания бывшего генерала - они вновь запрошены миграционной службой, чтобы устранить ошибочные сведения.
"Сотрудники подразделения по вопросам миграции находятся на постоянной связи с ним, оказывают помощь и консультируют по всем вопросам и проблемам, которые возникают в ходе оформления документов", - подчеркнули в пресс-центре.
А.Кадим проживает в Алтайском крае со своей семьей, в которой воспитывает трех детей. Существующий статус дает ему право на трудоустройство без оформления дополнительных документов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»