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Дальнее зарубежье 04.02.2019 18:33

Германия может прийти к дефициту бюджета в 25 млрд евро к 2023 г - министр финансов

В бюджете Германии к 2023 году может сформироваться дефицит в размере 24,7 млрд евро, пишет газета Bild со ссылкой на данные министра финансов страны Олафа Шольца.

Он связывает это с растущими госрасходами, а также ожидаемым сокращением налоговых сборов в ближайшее время, которое может составить около 5 млрд евро в год.

Расчеты министра учитывают также полное расходование 35,2 млрд евро, отложенных на финансирование содержания беженцев в ФРГ. В последние годы средства из этого фонда не использовались, поскольку правительству удавалось покрывать затраты на беженцев из текущего бюджета.

На встрече с представителями других министерств О.Шольца предостерег от планирования дополнительных расходов.

Германия в 2018 году получила профицит бюджета по итогам пятого года подряд. Это обусловлено экономическим ростом и увеличением числа занятых, что способствовало повышению налоговых поступлений, отмечает Deutsche Welle.

Однако часть профицита уже распланирована, кроме того правительство решило выделить дополнительные средства на финансирование школ продленного дня, сокращение так называемого налога солидарности, введенного после объединения Германии, и дальнейшего пополнения фонда, предназначенного для решения миграционных проблем.

Бюджет Германии на 2019 год предусматривает увеличение расходов, в частности, на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики и помощь развивающимся странам. Как и в предыдущие пять лет, ФРГ планирует отказаться от новых заимствований, последовательно придерживаясь стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null). Она предусматривает, что запланированные расходы финансируются не новыми кредитами, а исключительно из доходов бюджета.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]