Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

ТЭК 04.02.2019 15:45

Нефть перешла к росту, цена Brent поднялась выше $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно дорожает в ходе торгов в понедельник на ожиданиях замедления роста добычи в США и из-за продолжающегося кризиса в Венесуэле.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 увеличилась на $0,29 (0,46%) - до $63,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,06 (0,11%) - $55,32 за баррель.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847. Показатель стал минимальным почти за девять месяцев.

Кроме того, рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), а в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

Тем временем эксперты, опрошенные Thomson Reuters, полагают, что ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Примерно половина указанного сокращения пришлась на Саудовскую Аравию.

"Санкции против Венесуэлы и сокращение добычи в Саудовской Аравии оказывают определенную поддержку нефтяному рынку, - говорит управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - В настоящее время явных признаков излишка предложения не наблюдается".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть стабильны, Brent выше $62,8 за баррель Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель Цены на нефть слабо меняются, Brent торгуется у $60,85 за баррель Нефть сдержанно дорожает, Brent поднялась до $60,92 за баррель Нефть ускорила рост, цена WTI впервые с ноября превысила $55 за баррель Цены на нефть слабо меняются в четверг, WTI завершает январь рекордным ростом в истории

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]