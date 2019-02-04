Нефть перешла к росту, цена Brent поднялась выше $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно дорожает в ходе торгов в понедельник на ожиданиях замедления роста добычи в США и из-за продолжающегося кризиса в Венесуэле.
Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 увеличилась на $0,29 (0,46%) - до $63,04 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,06 (0,11%) - $55,32 за баррель.
Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847. Показатель стал минимальным почти за девять месяцев.
Кроме того, рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), а в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.
Тем временем эксперты, опрошенные Thomson Reuters, полагают, что ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Примерно половина указанного сокращения пришлась на Саудовскую Аравию.
"Санкции против Венесуэлы и сокращение добычи в Саудовской Аравии оказывают определенную поддержку нефтяному рынку, - говорит управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - В настоящее время явных признаков излишка предложения не наблюдается".
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