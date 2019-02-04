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ТЭК 04.02.2019 15:57

Минфин США разрешил американским компаниям покупать венесуэльскую нефть до 28 апреля

Министерство финансов США скорректировало условия санкций в отношении венесуэльской госкорпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA), разрешив американским клиентам покупать у нее нефть и нефтепродукты до 28 апреля.

В прошлый понедельник США ввели санкции против PDVSA, которое министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро (президентом страны - ИФ) венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

В среду американский Минфин уточнил, что санкции будут сняты в случае демократической смены руководства Венесуэлы с передачей контроля "временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству".

В пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) - подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций, - опубликовало уточнение 655 к венесуэльским санкциям. Согласно OFAC, граждане и компании США вправе покупать нефть и нефтепродукты у PDVSA или юрлиц, на 50% и более контролируемых PDVSA, до 00:01 по Вашингтону (07:01 мск) 28 апреля.

Платежи за нефть и нефтепродукты, приобретенные до истечения этого срока, должны направляться на эскроу-счет в США. Начиная с 28 апреля для совершения подобных операций американским компаниям будет требоваться специальное разрешение Минфина.

Также были опубликованы разъяснения OFAC по ряду других сложных вопросов, включая торговлю бондами PDVSA.

"Мы рекомендуем проявлять осторожность", несмотря на предоставленное Вашингтоном время для сворачивания отношений американских компаний с Венесуэлой, заявил Dow Jones партнер юрфирмы Jacobson Burton Kelley PLLC Глен Келли.

По мнению партнера юрфирмы King & Spalding LLP Веры де Брито де Гьярфас, PDVSA вряд ли будет продавать нефть в США в феврале-апреле из-за требования OFAC держать деньги на заблокированном счете, который нынешние венесуэльские власти не смогут контролировать.

Американские санкции в отношении PDVSA предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, ожидается, что PDVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Неясно и будущее американской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum, которую сейчас контролирует PDVSA.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, САНКЦИИ, НЕФТЬ


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