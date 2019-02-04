Мнацаканян о встрече Алиева и Пашиняна: Не будем спешить

В переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта сохраняется конструктивная атмосфера, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Надеюсь, что не ошибаюсь, но конструктивная атмосфера сохраняется", - сказал З.Мнацаканян журналистам.

По его словам, Армения продолжает работать, продолжит участвовать в переговорах.

Говоря о сроках возможной официальной встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр призвал не спешить.

"Не будем спешить. Важно, чтобы мы строили процесс так, чтобы могли иметь результат. Надо быть уверенным, что следующий шаг выстроен так, что динамика сохранится", - отметил З.Мнацаканян.