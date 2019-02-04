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Карабахский конфликт 04.02.2019 16:00

Мнацаканян о встрече Алиева и Пашиняна: Не будем спешить

В переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта сохраняется конструктивная атмосфера, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Надеюсь, что не ошибаюсь, но конструктивная атмосфера сохраняется", - сказал З.Мнацаканян журналистам.

По его словам, Армения продолжает работать, продолжит участвовать в переговорах.

Говоря о сроках возможной официальной встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр призвал не спешить.

"Не будем спешить. Важно, чтобы мы строили процесс так, чтобы могли иметь результат. Надо быть уверенным, что следующий шаг выстроен так, что динамика сохранится", - отметил З.Мнацаканян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]