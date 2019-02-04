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04.02.2019 16:08

Зарабатывайте 50 манатов с картами AccessBank


Говорят, что деньги притягивают деньги. Владельцы платежных карт "Visa" и "MasterCard" "AccessBank"а, приняв участие в новой выигрышной лотереи Центрально Банка Азербайджана "Плати картой, заработай на карту", смогут в очередной раз убедиться в этом.

В рамках лотереи, которая проводится до 30 апреля 2019-го года, будут разыграны 600 призов по 50 манатов.


Клиенты, оплатившие покупку через POS-терминалы страны минимум на 5 манат, автоматически становится участниками лотереи и зарабатывают один шанс. Иными словами, чем больше операций, тем больше шансов выиграть.

Для подробной информации: https://www.cbar.az/page-133/stimullasdirici-lotereya

Отметим, что заказать карты "Visa" и "MasterCard" можно в филиалах и на сайте "AccessBank"а.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]