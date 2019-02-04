Зарабатывайте 50 манатов с картами AccessBank

Говорят, что деньги притягивают деньги. Владельцы платежных карт "Visa" и "MasterCard" "AccessBank"а, приняв участие в новой выигрышной лотереи Центрально Банка Азербайджана "Плати картой, заработай на карту", смогут в очередной раз убедиться в этом.
В рамках лотереи, которая проводится до 30 апреля 2019-го года, будут разыграны 600 призов по 50 манатов.
Клиенты, оплатившие покупку через POS-терминалы страны минимум на 5 манат, автоматически становится участниками лотереи и зарабатывают один шанс. Иными словами, чем больше операций, тем больше шансов выиграть.
Для подробной информации: https://www.cbar.az/page-133/stimullasdirici-lotereya
Отметим, что заказать карты "Visa" и "MasterCard" можно в филиалах и на сайте "AccessBank"а.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»