Афганский премьер не исключил, что переговоры с талибами в Москве могут быть полезны

Премьер Афганистана Абдулла Абдулла заявил в понедельник, что не в полной мере одобряет переговоры по афганской проблеме, которые состоятся в Москве с участием делегации движения "Талибан" .

По сообщению агентства Associated Press, он подчеркнул, что "предпочел бы, чтобы встреча в Москве была иной по форме". Глава правительства заявил, что сами талибы - главное препятствие для мира в Афганистане.

Однако при этом А.Абдулла заявил, что, несмотря на эти факторы, будет рад, если переговоры принесут положительные результаты. "Если (по итогам консультаций - ИФ) появится путь для реальных мирных переговоров, то это, несмотря ни на что, будет шагом вперед", - сказал он.

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", делегация рассчитывает провести Москве переговоры с представителями движения "Талибан" .

"В Москву на переговоры с талибами едет высокопоставленная межафганская делегация во главе с Хамидом Карзаем", - сказал собеседник агентства.

"Талибы отказались вести переговоры с правительством, поэтому вести диалог будет делегация афганских политических и общественных деятелей", - пояснил он.

Движение "Талибан" в понедельник официально подтвердило свое участие в конференции по Афганистану в Москве. Представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сохаил Шахин заявил, что их делегацию возглавит Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Он представлял талибов на консультациях по Афганистану в "Московском формате" в декабре.