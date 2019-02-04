Афганский премьер не исключил, что переговоры с талибами в Москве могут быть полезны

Премьер Афганистана Абдулла Абдулла заявил в понедельник, что не в полной мере одобряет переговоры по афганской проблеме, которые состоятся в Москве с участием делегации движения "Талибан" .
По сообщению агентства Associated Press, он подчеркнул, что "предпочел бы, чтобы встреча в Москве была иной по форме". Глава правительства заявил, что сами талибы - главное препятствие для мира в Афганистане.
Однако при этом А.Абдулла заявил, что, несмотря на эти факторы, будет рад, если переговоры принесут положительные результаты. "Если (по итогам консультаций - ИФ) появится путь для реальных мирных переговоров, то это, несмотря ни на что, будет шагом вперед", - сказал он.
Как ранее сообщил источник "Интерфакса", делегация рассчитывает провести Москве переговоры с представителями движения "Талибан" .
"В Москву на переговоры с талибами едет высокопоставленная межафганская делегация во главе с Хамидом Карзаем", - сказал собеседник агентства.
"Талибы отказались вести переговоры с правительством, поэтому вести диалог будет делегация афганских политических и общественных деятелей", - пояснил он.
Движение "Талибан" в понедельник официально подтвердило свое участие в конференции по Афганистану в Москве. Представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сохаил Шахин заявил, что их делегацию возглавит Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Он представлял талибов на консультациях по Афганистану в "Московском формате" в декабре.
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