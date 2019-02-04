ЛУКОЙЛ в 2018г увеличил добычу у/в на 3,8%, добыча нефти осталась на уровне

Средняя суточная добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом", за исключением проекта "Западная Курна - 2", в 2018 году выросла на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составила 2 млн 319 тыс. баррелей в сутки, сообщила компания.
Добыча нефти, за исключением иракского проекта, сохранилась на уровне прошлого года и составила 85,61 млн тонн.
Добыча газа выросла на 16% и достигла 33,5 млрд кубометров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»