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ТЭК 04.02.2019 16:39

ЛУКОЙЛ в 2018г увеличил добычу у/в на 3,8%, добыча нефти осталась на уровне

Средняя суточная добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом", за исключением проекта "Западная Курна - 2", в 2018 году выросла на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составила 2 млн 319 тыс. баррелей в сутки, сообщила компания.

Добыча нефти, за исключением иракского проекта, сохранилась на уровне прошлого года и составила 85,61 млн тонн.

Добыча газа выросла на 16% и достигла 33,5 млрд кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ДОБЫЧА, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]