ЛУКОЙЛ в 2018г увеличил добычу у/в на 3,8%, добыча нефти осталась на уровне

Средняя суточная добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом", за исключением проекта "Западная Курна - 2", в 2018 году выросла на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составила 2 млн 319 тыс. баррелей в сутки, сообщила компания.

Добыча нефти, за исключением иракского проекта, сохранилась на уровне прошлого года и составила 85,61 млн тонн.

Добыча газа выросла на 16% и достигла 33,5 млрд кубометров.