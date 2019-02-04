Саакашвили, в случае его возвращения в Грузию, ждет тюрьма - спикер парламента

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, если он вернется на родину, будет взят под стражу, заявил в понедельник спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Если Саакашвили приедет в Грузию, его встретит реформированная пенитенциарная система, которая радикально изменилась после 2012 года", - заявил И.Кобахидзе в понедельник журналистам, комментируя заявления экс-президента о том, что тот намерен вернуться в Грузию и принять участие в акциях протеста оппозиции.

Ранее М.Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" заявил, что если бы у него была возможность 72 часа свободно перемещаться по Грузии, то в стране сразу же сменилась бы власть.

"72 часа моего свободного перемещения в Грузии и Иванишвили (Бидзина Иванишвили - председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ) вообще исчезнет, не будет существовать. Когда я увижу, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мое 72-часовое передвижение в Грузии, я окажусь в Грузии. Это сценарий мирным путем их убрать", - заявил экс-президент.

М.Саакашвили, который покинул Грузию в 2013 году, на родине объявлен в розыск. В отношении экс-президента после смены власти в 2012 году было возбуждено несколько уголовных дел. М.Саакашвили периодически обращается к своим сторонникам из-за рубежа, в основном, из Амстердама или из США. Ранее грузинские власти неоднократно заявляли, что М.Саакашвили будет задержан сразу после пересечения границы Грузии.