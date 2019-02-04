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Дальнее зарубежье 04.02.2019 19:45

ЕС анализирует инцидент с поставкой из Польши в страны союза мяса больных коров

Европейский контроль продовольственной безопасности функционирует нормально, и в Брюсселе не видят необходимости создания новых структур с такими же задачами, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

"Здешний надзор всегда хорошо функционировал. Это аспект законодательства (ЕС - ИФ), который всегда корректно работал", - ответила пресс-секретарь на просьбу прокомментировать ситуацию с поставкой из Польши в торговую сеть ряда стран ЕС мяса больных коров и предложение в связи с этим французского министра по европейским делам Натали Луазо, призвавшей создать общеевропейскую санитарную инспекцию.

"Что касается того, что в настоящий момент происходит в Польше, туда отправилась команда ревизоров Европейской комиссии. Они приступили к анализу ситуации с осуществлением официального контроля на местах. Эта миссия началась сегодня и закончится 8 февраля. Ее отчет будет доступен через месяц", - объяснила А.Падурару.

Работа по изучению ситуации на местах, по ее словам, проходит во взаимодействии с польскими властями, которые ведут свое расследование, и до публикации отчета детали этой работы не будут разглашаться.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, МЯСО, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]