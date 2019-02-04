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Внешняя политика 04.02.2019 16:48

Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в Баку в феврале - МИД Азербайджана

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится в феврале в Баку.

«Первое заседание Рабочей группы планируется провести в Баку в феврале в Баку», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, на данный момент ведутся работы по уточнению сроков заседания.

Заседание рабгруппы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря планировалось в ноябре 2018 года, но несколько раз откладывалось.

Как сообщалось ранее, 12 августа 2018 года саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, РАБГРУППА, ЗАСЕДАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]