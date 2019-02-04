МИД Белоруссии отмечает расширение диалога с США и активизацию отношений с ЕС

Министерство иностранных дел Белоруссии констатирует развитие диалога с США и позитивную динамику отношений с Евросоюзом по итогам 2018 года.

"Наблюдалось дальнейшее поступательное развитие диалога с США. Расширилось сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, по линии правоохранительных органов, по вопросам международной безопасности", - сказано в опубликованном на сайте ведомства обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД в 2018 году.

В ведомстве отмечают, что с США "продолжилось обсуждение иных представляющих взаимный интерес тем, в том числе в рамках диалога по правам человека". В обзоре также напоминается о состоявшемся в конце октября визите в Белоруссию делегации госдепартамента США во главе с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом, в рамках которого состоялись встречи с президентом и главой МИД Белоруссии.

В обзоре также сказано, что в 2018 году "сохранилась позитивная динамика в отношениях с Европейским союзом". "Прошедший год стал интенсивным как по количеству, так и уровню визитов и политических контактов", - подчеркивают в МИД.

В частности, отмечаются состоявшиеся в прошлом году визиты в Минск ряда еврокомиссаров, работа координационной группы Беларусь-ЕС, отраслевые диалоги в области экономики и финансов, торговли, таможни и охраны окружающей среды и участие представителей МИД в многочисленных мероприятиях по линии "Восточного партнерства", включая прошедшую в октябре ежегодную встречу министров иностранных дел в Люксембурге.

"Удалось скорректировать остающиеся санкции ЕС в сторону уменьшения, исключив малокалиберное спортивное оружие из-под действия оружейного эмбарго", - сказано в обзоре.

В МИД подчеркивают активизацию кредитно-инвестиционного сотрудничества с ЕС. В частности, отмечается подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком и запуск новых для Белоруссии механизмов грантовой техпомощи ЕС под строительство и модернизацию экономически значимых объектов.

"На заключительную стадию выведены переговоры по приоритетам партнерства Беларусь-ЕС, которые станут "дорожной картой" сотрудничества на 2019-2020 годы в четырех областях: укрепление системы государственного управления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми", - сказано в обзоре.

Кроме того, "в завершающую стадию вступили переговоры с ЕС по соглашениям об упрощении визовых процедур и реадмиссии", - отмечают в МИД.