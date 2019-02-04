METAK погасила облигации на 2 млн манатов

Азербайджанский производитель пластиковых труб «METAK» погасил собственные 14%-е облигации и произвел выплату последнего купона по данному займу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в компании AzFinance.
«Срок обращения годичных облигаций, выпущенных компанией 29 января 2018 года в объеме 2 млн манатов, истек. Держатели данных облигаций заработали за год 280 тыс. манатов», - отметили в компании.
За период обращения облигаций METAK осуществила купонные выплаты по ним четыре раза: 29 апреля 2018 года на сумму 69,041 тыс. манатов, 29 июля на сумму 69,808 тыс. манатов, 29 октября на сумму 70,575 тыс. манатов, 29 января 2019 года на сумму 70,575 тыс. манатов.
Компания METAK действует в Азербайджане с 1997 года и является крупным производителем пластиковых и металлических труб.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»