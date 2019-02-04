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СНГ 04.02.2019 17:43

Таможенники "Шереметьево" нашли 2,5 кг кокаина в багаже прилетевшего из Латинской Америки россиянина

Более 2,5 кг кокаина изъяты из чемодана россиянина, прибывшего из Латинской Америки в Москву в аэропорт "Шереметьево", говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Более 2,5 кг кокаина обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево у гражданина России, прилетевшего из Латинской Америки. Наркотик белого цвета был расфасован в семь брикетов в полимерной упаковке, скрытых в стенках чемодана пассажира", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ФТС в понедельник

Проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие кокаина.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТ, КОКАИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]