Минюст Азербайджана запустит информационную систему «Электронное исполнение»

Министерство юстиции Азербайджана с целью совершенствования и облегчения процессов исполнения запустит информационную систему «Электронное исполнение», сообщает Ассоциация банков Азербайджана (ABA).

«Начальник главного управления исполнения Минюста Нуреддин Мустафаев провел встречу с президентом ABA Закиром Нуриевым, членами президиума Ассоциации, на которой была презентована информационная система «Электронное исполнение», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования процесса исполнения и ускорения рассмотрения работ, обсудили предложения, поступившие от членов ABA.

«Кроме этого, на встрече была представлена информация о разрабатываемом проекте Кодекса исполнения, который станет единым нормативным правовым актом в сфере исполнения», - подчеркивается в сообщении.

Стороны по итогам встречи приняли решение о необходимости объединения усилий в направлении ускорения процесса исполнения необходимых документов.

Р.Бабаев