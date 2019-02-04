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Бизнес и законодательство 04.02.2019 17:53

Минюст Азербайджана запустит информационную систему «Электронное исполнение»

Министерство юстиции Азербайджана с целью совершенствования и облегчения процессов исполнения запустит информационную систему «Электронное исполнение», сообщает Ассоциация банков Азербайджана (ABA).

«Начальник главного управления исполнения Минюста Нуреддин Мустафаев провел встречу с президентом ABA Закиром Нуриевым, членами президиума Ассоциации, на которой была презентована информационная система «Электронное исполнение», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования процесса исполнения и ускорения рассмотрения работ, обсудили предложения, поступившие от членов ABA.

«Кроме этого, на встрече была представлена информация о разрабатываемом проекте Кодекса исполнения, который станет единым нормативным правовым актом в сфере исполнения», - подчеркивается в сообщении.

Стороны по итогам встречи приняли решение о необходимости объединения усилий в направлении ускорения процесса исполнения необходимых документов.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСПОЛНЕНИЕ, МЕХАНИЗМ, МИНЮСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]