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04.02.2019 18:02

Пресс-релиз

5 февраля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится презентация книги «Россия глазами зарубежных журналистов».
Ее авторы - азербайджанские журналисты-международники Заур Бабаев и Фархад Нуриев. Результатом их работы стало комплексное исследование развития и современного состояния политико-правовых, торгово-экономических, культурных и гуманитарных отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]