Пресс-релиз

5 февраля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится презентация книги «Россия глазами зарубежных журналистов».
Ее авторы - азербайджанские журналисты-международники Заур Бабаев и Фархад Нуриев. Результатом их работы стало комплексное исследование развития и современного состояния политико-правовых, торгово-экономических, культурных и гуманитарных отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»