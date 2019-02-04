Пресс-релиз

5 февраля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится презентация книги «Россия глазами зарубежных журналистов».

Ее авторы - азербайджанские журналисты-международники Заур Бабаев и Фархад Нуриев. Результатом их работы стало комплексное исследование развития и современного состояния политико-правовых, торгово-экономических, культурных и гуманитарных отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



