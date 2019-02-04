Азербайджанские компании наладят экспорт в ФРГ и Катар чая и минеральной воды

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту продукции в Германию и Катар, сообщает министерство экономики.
«Предварительная договоренность об экспорте была достигнута в ходе ежегодной берлинской выставке «Международная зеленая неделя-2019», где свою продукцию выставили 14 азербайджанских компаний»,- отмечается в информации.
В министерстве сообщили, что компания «Herba Flora» достигла договоренности с германскими «Herbacon GmbH» и «Tramontabio» по экспорту лечебных чаев.
Кроме этого, Babеk Sirab будет поставлять минеральную в воду в Катар, соответствующая договоренность достигнута с катарской компанией «Dandy Company Ltd».
Как ранее сообщалось, 14 азербайджанских компаний были представлены на международной берлинской выставке «Международная зеленая неделя-2019» единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители спиртных напитков, лечебных чаев, кондитерских изделий, сухофруктов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»