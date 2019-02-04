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Бизнес и законодательство 04.02.2019 18:07

Азербайджанские компании наладят экспорт в ФРГ и Катар чая и минеральной воды

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту продукции в Германию и Катар, сообщает министерство экономики.

«Предварительная договоренность об экспорте была достигнута в ходе ежегодной берлинской выставке «Международная зеленая неделя-2019», где свою продукцию выставили 14 азербайджанских компаний»,- отмечается в информации.

В министерстве сообщили, что компания «Herba Flora» достигла договоренности с германскими «Herbacon GmbH» и «Tramontabio» по экспорту лечебных чаев.

Кроме этого, Babеk Sirab будет поставлять минеральную в воду в Катар, соответствующая договоренность достигнута с катарской компанией «Dandy Company Ltd».

Как ранее сообщалось, 14 азербайджанских компаний были представлены на международной берлинской выставке «Международная зеленая неделя-2019» единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители спиртных напитков, лечебных чаев, кондитерских изделий, сухофруктов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]