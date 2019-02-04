Азербайджанские компании наладят экспорт в ФРГ и Катар чая и минеральной воды

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту продукции в Германию и Катар, сообщает министерство экономики.

«Предварительная договоренность об экспорте была достигнута в ходе ежегодной берлинской выставке «Международная зеленая неделя-2019», где свою продукцию выставили 14 азербайджанских компаний»,- отмечается в информации.

В министерстве сообщили, что компания «Herba Flora» достигла договоренности с германскими «Herbacon GmbH» и «Tramontabio» по экспорту лечебных чаев.

Кроме этого, Babеk Sirab будет поставлять минеральную в воду в Катар, соответствующая договоренность достигнута с катарской компанией «Dandy Company Ltd».

Как ранее сообщалось, 14 азербайджанских компаний были представлены на международной берлинской выставке «Международная зеленая неделя-2019» единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители спиртных напитков, лечебных чаев, кондитерских изделий, сухофруктов.

Б.Рустамбеков