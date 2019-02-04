Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

04.02.2019 18:22

Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 21 млн 685,83 тыс. манатов на ремонт кровельных покрытий 379 многоквартирных домов в 5 городах и районах республики.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, предполагается замена кровли в 263 многоквартирных домах в Сумгайыте, 50 – в Гяндже, 30 – в Ширване, 28 – в Шеки, 8 –в Газахском районе.

Общая площадь, на которой будет проведена замена кровли, составляет 434,879 тыс. кв. м.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОМА, КРОВЛЯ, РЕМОНТ


Похожие новости


Президент Алиев выделил более 3,6 млн манатов на замену кровли в многоквартирных домах в Лянкаране Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]