Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 21 млн 685,83 тыс. манатов на ремонт кровельных покрытий 379 многоквартирных домов в 5 городах и районах республики.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, предполагается замена кровли в 263 многоквартирных домах в Сумгайыте, 50 – в Гяндже, 30 – в Ширване, 28 – в Шеки, 8 –в Газахском районе.

Общая площадь, на которой будет проведена замена кровли, составляет 434,879 тыс. кв. м.

Ф.Исазаде