Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 21 млн 685,83 тыс. манатов на ремонт кровельных покрытий 379 многоквартирных домов в 5 городах и районах республики.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению, предполагается замена кровли в 263 многоквартирных домах в Сумгайыте, 50 – в Гяндже, 30 – в Ширване, 28 – в Шеки, 8 –в Газахском районе.
Общая площадь, на которой будет проведена замена кровли, составляет 434,879 тыс. кв. м.
Ф.Исазаде
Урегулирование конфликта в Карабахе повысит качество жизни в Армении и Азербайджане - исследование
Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в Баку в феврале - МИД Азербайджана
Инфляция в Турции усилилась в январе на фоне рекордного роста цен на продовольствие
Азербайджанские компании наладят экспорт в ФРГ и Катар чая и минеральной воды
Президент Алиев распорядился выделить 0,8 млн манатов Бакинскому центру мультикультурализма
UNEC вошел в число 130 лучших вузов Азии - UniRank
Порошенко не должен оставить без внимания подвиг азербайджанцев, спасших украинскую семью – глава альянса Азербайджан-Украина
Назарбаев обратился в Конституционный совет Казахстана за разъяснением статьи о полномочиях президента
Рекордные 30 кандидатов будут бороться за пост президента Украины
ЕС анализирует инцидент с поставкой из Польши в страны союза мяса больных коров
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Зарабатывайте 50 манатов с картами AccessBank
Количество скидок и преимуществ, предоставляемых клиентам Bakcell растет с каждым днем
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»