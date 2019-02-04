Президент Алиев распорядился выделить 0,8 млн манатов Бакинскому центру мультикультурализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении Бакинскому международному центру мультикультурализма 800 тыс. манатов на организацию проведения различных мероприятий и обеспечение деятельности центра.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Цель проведения данных мероприятий – широкая агитация традиций мультикультурализма в Азербайджане.

Н.Аббасова