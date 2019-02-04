Президент Алиев распорядился выделить 0,8 млн манатов Бакинскому центру мультикультурализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении Бакинскому международному центру мультикультурализма 800 тыс. манатов на организацию проведения различных мероприятий и обеспечение деятельности центра.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Цель проведения данных мероприятий – широкая агитация традиций мультикультурализма в Азербайджане.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»