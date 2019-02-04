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Культура 04.02.2019 18:49

Президент Алиев распорядился выделить 0,8 млн манатов Бакинскому центру мультикультурализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении Бакинскому международному центру мультикультурализма 800 тыс. манатов на организацию проведения различных мероприятий и обеспечение деятельности центра.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Цель проведения данных мероприятий – широкая агитация традиций мультикультурализма в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦЕНТР, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]