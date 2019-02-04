OPIC выделит $50 млн на строительство морского терминала в грузинском Поти

Финансовое учреждение правительства США OPIC (Overseas Private Investment Corporation) предоставит $50 млн для строительства нового морского терминала в порту Поти (Грузия).
Соответствующее соглашение было подписано в понедельник между OPIC и оперирующей в порту Поти грузино-американской транспортной компанией Pace Group. "Соглашение предусматривает финансирование части проекта, общая инвестиционная стоимость которого составляет $120 млн", - сообщили "Интерфаксу" в Pace Group.
Проект планируется реализовать в два этапа. Стоимость первого этапа, в рамках которого будут освоены средства OPIC, оценивается в $93 млн.
Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на церемонии подписания документа, проект является еще одним шагом в создании транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию, превращения Грузии в региональный логистический центр.
Новый морской терминал будет построен на территории бывшего судостроительного завода в Поти, в т.н. акватории нового порта на площади 25 гектаров. Общая длина причалов составит 650 метров. Пропускная способность рассчитана на 2,5 млн тонн сыпучих и генеральных грузов, а также 100 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Глубина в акватории порта составит порядка 12-15 метров, что позволит принимать судна грузоподъемностью 50-60 тыс. тонн.
Pace Group была создана в 1990-х годах, с 2000 года начала работать в порту Поти, где в настоящее время управляет 8 терминалами, принадлежащими APM Terminals. В группе работает более 1 тыс. человек.
OPIC осуществляет инвестиции в Грузии с 1993 года, за этот период выделила республике около $600 млн. Средства были направлены на финансирование более 60 проектов в разных секторах экономики Грузии, в том числе в сфере производства, сельского хозяйства, туризма, недвижимости и других, а также для поддержки малого и среднего бизнеса.
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