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Дальнее зарубежье 04.02.2019 20:41

Тегеран не примет условия европейского механизма расчетов INSTEX - глава судебной власти Ирана

Глава судебной власти Ирана Садик Лариджани заявил, что Тегеран не согласится на унизительные условия европейского механизма расчетов INSTEX, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".

"После девяти месяцев промедлений и переговоров европейцы создали механизм с ограниченной компетенцией - не для обмена денежными средствами, а (для обмена - ИФ) продовольствием и лекарственными препаратами", - сказал С.Лариджани, выступая на собрании высокопоставленных представителей судебной власти Ирана.

"Эти страны должны знать, что Иран ни в коем случае не примет эти унизительные условия", - подчеркнул он.

При этом С.Лариджани отметил, что европейцы установили для Тегерана два "странных условия" - о необходимости присоединения Ирана к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также о вступлении в переговоры по ядерной программе.

INSTEX, Instrument in Support of Trade Exchanges, расшифровывается с английского как "Инструмент для поддержки торговых обменов". Полное название общества - INSTEX SAS, SAS обозначает во Франции упрощенную форму акционерного общества. Общество регистрируется во Франции, штаб-квартира общества будет в Париже.

Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.

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Тэги: ИРАН, ЕВРОПА, МЕХАНИЗМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]