Тегеран не примет условия европейского механизма расчетов INSTEX - глава судебной власти Ирана

Глава судебной власти Ирана Садик Лариджани заявил, что Тегеран не согласится на унизительные условия европейского механизма расчетов INSTEX, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".
"После девяти месяцев промедлений и переговоров европейцы создали механизм с ограниченной компетенцией - не для обмена денежными средствами, а (для обмена - ИФ) продовольствием и лекарственными препаратами", - сказал С.Лариджани, выступая на собрании высокопоставленных представителей судебной власти Ирана.
"Эти страны должны знать, что Иран ни в коем случае не примет эти унизительные условия", - подчеркнул он.
При этом С.Лариджани отметил, что европейцы установили для Тегерана два "странных условия" - о необходимости присоединения Ирана к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также о вступлении в переговоры по ядерной программе.
INSTEX, Instrument in Support of Trade Exchanges, расшифровывается с английского как "Инструмент для поддержки торговых обменов". Полное название общества - INSTEX SAS, SAS обозначает во Франции упрощенную форму акционерного общества. Общество регистрируется во Франции, штаб-квартира общества будет в Париже.
Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.
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