ООН не намерена принимать чью-либо сторону на переговорах по Венесуэле - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что отказывается от приглашения на переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле, которые 7 февраля пройдут в столице Уругвая Монтевидео, так как Организация объединенных наций не занимает чью-либо сторону, сообщают западные СМИ.
"Руководство ООН приняло решение не участвовать в подобных групповых встречах для того, чтобы сохранить доверие к нашим добрым намерениям, и чтобы помогать по запросу таких групп находить политические решения", - сказал А.Гутерриш журналистам в Нью-Йорке.
Накануне Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»