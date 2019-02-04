ООН не намерена принимать чью-либо сторону на переговорах по Венесуэле - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что отказывается от приглашения на переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле, которые 7 февраля пройдут в столице Уругвая Монтевидео, так как Организация объединенных наций не занимает чью-либо сторону, сообщают западные СМИ.

"Руководство ООН приняло решение не участвовать в подобных групповых встречах для того, чтобы сохранить доверие к нашим добрым намерениям, и чтобы помогать по запросу таких групп находить политические решения", - сказал А.Гутерриш журналистам в Нью-Йорке.

Накануне Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.