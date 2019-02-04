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Дальнее зарубежье 04.02.2019 20:16

ООН не намерена принимать чью-либо сторону на переговорах по Венесуэле - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что отказывается от приглашения на переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле, которые 7 февраля пройдут в столице Уругвая Монтевидео, так как Организация объединенных наций не занимает чью-либо сторону, сообщают западные СМИ.

"Руководство ООН приняло решение не участвовать в подобных групповых встречах для того, чтобы сохранить доверие к нашим добрым намерениям, и чтобы помогать по запросу таких групп находить политические решения", - сказал А.Гутерриш журналистам в Нью-Йорке.

Накануне Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]