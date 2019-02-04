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ТЭК 04.02.2019 20:20

Цены на нефть перешли к падению из-за укрепления доллара, Brent подешевела до $61,8 за баррель

Нефтяной рынок перешел от роста к падению в ходе торгов в понедельник из-за укрепления доллара США.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:05 уменьшилась на $0,93 (1,48%) - до $61,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,46 (2,64%) - до $53,80 за баррель.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,26% на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем. Сильный доллар негативно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть.

"Похоже, укрепление доллара отрицательно сказывается на сырьевом секторе, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - Вместе с тем в целом ситуация для нефти скорее благоприятная благодаря сокращению добычи".

В прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе уменьшилось на 15 единиц - до 847. Показатель стал минимальным почти за девять месяцев.

Также инвесторы продолжают следить за развитием событий в Венесуэле, на которую были наложены американские санкции. НПЗ США закупают примерно 500 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, и санкции могут резко сократить поставки топлива из страны на мировой рынок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]