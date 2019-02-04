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Регион 04.02.2019 21:53

ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

Руководство ЕС в связи с "враждебными" действиями Ирана на территории ряда стран союза, и приняло решение внести в санкционные списка два физических лица и одну организацию, говорится в заявлении ЕС.

"Совет (Европейского союза - ИФ) глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), и в этом контексте принял решение внести в (санкционный - ИФ) список два физических лица и одну организацию", - говорится в документе.

В то же время в заявлении не уточняется, о каких именно физических и юридических лицах идет речь.

"Европейский союз продолжит демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно положить конец этой неприемлемой деятельности", - отмечается в документе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]