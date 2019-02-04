ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

Руководство ЕС в связи с "враждебными" действиями Ирана на территории ряда стран союза, и приняло решение внести в санкционные списка два физических лица и одну организацию, говорится в заявлении ЕС.
"Совет (Европейского союза - ИФ) глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), и в этом контексте принял решение внести в (санкционный - ИФ) список два физических лица и одну организацию", - говорится в документе.
В то же время в заявлении не уточняется, о каких именно физических и юридических лицах идет речь.
"Европейский союз продолжит демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно положить конец этой неприемлемой деятельности", - отмечается в документе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»