Группа Лимы поддержала Гуайдо и призвала к немедленной доставке гумпомощи

Группа Лимы просит поддержать самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну, следует из заявления организации.

"Мы повторяем нашу поддержку Национальному собранию и временному президенту Хуану Гуайдо в их попытках мирного и конституционного решения текущего кризиса через проведение свободных и прозрачных выборов", - говорится в декларации, принятой группой Лимы.

Кроме того, согласно документу, организация призывает к "немедленной доставке гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", а также настаивает на уважении их прав и свобод.

"Мы готовы помогать Венесуэле в экономическом восстановлении под руководством демократически избранного правительства. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать венесуэльцев в их мирной борьбе за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

"Группа Лимы" в понедельник в Оттаве обсудила меры по оказанию помощи самопровозглашенному временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

На встречу прибыли главы МИД Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Также в мероприятии приняли участие представители ряда других стран, включая Великобританию и США: госсекретарь Майк Помпео общался с коллегами по видеосвязи.