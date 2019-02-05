Оппозиция Венесуэлы надеется на нейтральную позицию России, Китая и Турции по отношению к нынешней ситуации в стране

Нейтралитет России, Китая и Турции в отношении венесуэльского кризиса на нынешнем этапе будет способствовать отношениям Венесуэлы с этими странами в будущем, заявил назначенный самопровозглашенным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах Венесуэлы в США Карлос Веккью.

"Надеемся, что в нынешней ситуации они будут занимать нейтральную позицию, что поможет нашим будущим отношениям", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы высказались также участники встречи Группы Лимы, состоявшейся накануне.

"Мы четко объявили, и говорили об этом ранее, что поддерживаем процесс мирного перехода к демократии. Мы не видим возможности использования силовых методов, это базовая позиция", - сказал министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио на итоговой пресс-конференции.

Глава МИД Канады Христя Фриланд также подчеркнула: "Могу подтвердить, что Канада не рассматривает вариант военного вмешательства".