Спецпредставитель США по Корее посетит Пхеньян в рамках подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Стивен Биган, являющийся специальным представителем США по Корее, в среду отправится с визитом в Пхеньян для обсуждения вопросов, связанных с предстоящим саммитом США-КНДР, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении говорится, что он прибудет в Пхеньян из Сеула, где обсуждал этот же вопрос.

В Пхеньяне американский эмиссар проведет переговоры с северокорейским коллегой Ким Ен Чхолем в рамках подготовки саммита, а также по вопросам "развития прогресса в области выполнения обязательств, принятых на себя президентом и председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) на встрече в Сингапуре".

В частности, обязательства касаются полной денуклеаризации Северной Кореи, двусторонних отношений и установления длительного мира на Корейском полуострове, напомнил госдеп.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. Второй запланирован на конец февраля текущего года, предположительно, во Вьетнаме.