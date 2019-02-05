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Дальнее зарубежье 05.02.2019 10:40

Прокуроры планируют вызвать в суд инаугурационный комитет Трампа

Прокуроры южного округа Нью-Йорка планируют вызвать в суд инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC News.

По данным источников телеканала, прокуроры южного округа Нью-Йорка обратились к инаугурационному комитету президента Дональда Трампа и планируют вызвать в суд представителей организации для предоставления документов.

Остается неясным, какие именно документы запрашивают прокуроры в текущем расследовании.

Отмечается, что прокуроры в рамках расследования повторно допросили бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коэна. Также главный финансовый директор организации президента Аллен Вайссельберг согласился сотрудничать со следствием.

Представитель южного округа Нью-Йорка отказался предоставить комментарии телеканалу.

Инаугурационный комитет Трампа собрал рекордные $107 млн для инаугурации 2017 года. Несмотря на большую сумму, события вокруг присяги Д.Трампа были не такие масштабные, как в прошлые годы.

Как сообщал Wall Street Journal, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Д.Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции.

Также сообщалось об интересе федеральных прокуроров к иностранным гостям, присутствовавшим на инаугурации президента.

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Тэги: США, ИНАУГУРАЦИЯ, ПРОКУРОРЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]