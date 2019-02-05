Прокуроры планируют вызвать в суд инаугурационный комитет Трампа

Прокуроры южного округа Нью-Йорка планируют вызвать в суд инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC News.
По данным источников телеканала, прокуроры южного округа Нью-Йорка обратились к инаугурационному комитету президента Дональда Трампа и планируют вызвать в суд представителей организации для предоставления документов.
Остается неясным, какие именно документы запрашивают прокуроры в текущем расследовании.
Отмечается, что прокуроры в рамках расследования повторно допросили бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коэна. Также главный финансовый директор организации президента Аллен Вайссельберг согласился сотрудничать со следствием.
Представитель южного округа Нью-Йорка отказался предоставить комментарии телеканалу.
Инаугурационный комитет Трампа собрал рекордные $107 млн для инаугурации 2017 года. Несмотря на большую сумму, события вокруг присяги Д.Трампа были не такие масштабные, как в прошлые годы.
Как сообщал Wall Street Journal, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Д.Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.
Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции.
Также сообщалось об интересе федеральных прокуроров к иностранным гостям, присутствовавшим на инаугурации президента.
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