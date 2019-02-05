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Дальнее зарубежье 05.02.2019 10:13

Саудовская Аравия передавала американское оружие боевикам, связанным с "Аль-Каидой" - телеканал

Саудовская Аравия и ее партнеры по коалиции передали американское оружие боевикам, связанным с "Аль-Каидой" , военизированным формированиям салафитов и другим группировкам, ведущим войну в Йемене, в нарушение соглашений с США, сообщает CNN.

"Саудовская Аравия и ее главный партнер в войне Объединенные Арабские Эмираты использовали оружие американского производства в качестве валюты для покупки верности ополченцев и группировок, поддержки определенных поставщиков оружия и влияния на сложный политический ландшафт", - отмечает телеканал со ссылкой на командиров на местах и аналитиков.

Подчеркивается, что, передавая эту военную технику третьим лицам, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нарушает условия продажи оружия США.

После того, как CNN представил свои выводы, чиновник министерства обороны США подтвердил, что ведомство уже ведет расследование этого вопроса.

Телеканал напоминает, что предыдущие расследования телеканала показали, что оружие американского производства было использовано в серии смертоносных атак саудовской коалиции, в результате которых погибли десятки гражданских лиц, многие из которых дети.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

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Тэги: США, АРАВИЯ, ЙЕМЕН, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]