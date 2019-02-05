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Дальнее зарубежье 05.02.2019 10:33

Меркель призвала к усилению мер безопасности в отношении деятельности китайских компаний

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо принять более жесткие меры безопасности в отношении деятельности и оборудования, производимого и поставляемого китайскими телекоммуникационным компаниями, такими, как Huawei, чтобы предотвратить передачи ими Китаю персональных данных граждан третьих стран.

Она, выступая в Токио в университете Кейо, сообщила, что в Германии "прошли бурные дебаты" по вопросам использования оборудования Huawei.

По словам канцлера, следует заявить Пекину, что компании не должны передавать китайскому государству все используемые ими данные.

А.Меркель отметила, что дискуссии на эту тему в Германии будут продолжены, этот вопрос будет обсуждаться также с Соединенными Штатами.

Германский канцлер находится в Японии с двухдневным визитом, она уже встречалась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и императором Акихито.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, КОМПАНИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]