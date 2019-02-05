Меркель призвала к усилению мер безопасности в отношении деятельности китайских компаний

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо принять более жесткие меры безопасности в отношении деятельности и оборудования, производимого и поставляемого китайскими телекоммуникационным компаниями, такими, как Huawei, чтобы предотвратить передачи ими Китаю персональных данных граждан третьих стран.

Она, выступая в Токио в университете Кейо, сообщила, что в Германии "прошли бурные дебаты" по вопросам использования оборудования Huawei.

По словам канцлера, следует заявить Пекину, что компании не должны передавать китайскому государству все используемые ими данные.

А.Меркель отметила, что дискуссии на эту тему в Германии будут продолжены, этот вопрос будет обсуждаться также с Соединенными Штатами.

Германский канцлер находится в Японии с двухдневным визитом, она уже встречалась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и императором Акихито.