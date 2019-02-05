Конституционный совет Казахстана примет решение по запросу Назарбаева в течение месяца

Конституционный совет (КС) Казахстана в течение месяца вынесет решение по обращению главы государства Нурсултана Назарбаева о толковании статьи конституции, касающейся полномочий президента страны, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе КС во вторник.

"Согласно закону, КС выносит решение в течение месяца. Итоговое решение будет представлено в СМИ", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время по распоряжению председателя Конституционного совета назначен член КС в качестве докладчика. "В заинтересованные госорганы направлены запросы по предоставлению заключений. Также привлечены известные учёные-правоведы", - сказал собеседник агентства.

"Обращение главы государства обусловлено необходимостью уяснения содержания указанной конституционной нормы в связи с продолжением работы по реализации основных положений конституционной реформы, проведенной в стране в 2017 году", - добавил он.

В минувший понедельник Конституционный совет принял к производству обращение Н.Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции.

Пункт 3 ст.42 Конституции Казахстана гласит: "Полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан".

Н.Назарбаев, которому в 2019 году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, в последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в 2020 году.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

В конце декабря 2018 года в интервью казахстанским СМИ Н.Назарбаев заявил, что нет оснований для разговоров о досрочных президентских выборах в Казахстане.

"Выборы президента в декабре 2020 года, два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, вот тогда и поговорим", - сказал казахстанский лидер.