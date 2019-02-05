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ТЭК 05.02.2019 09:42

Россия и Таджикистан рассмотрят новые энергетические проекты - Лавров

Москва и Душанбе намерены развивать проекты в энергетике, в также активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество находится на подъёме, товарооборот за 2018 год увеличился на треть", - сказал он во вторник на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Вскоре предстоит очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где будут рассмотрены новые проекты, в том числе в сфере энергетики, к чему проявляют интерес наши таджикские друзья и российские операторы", - отметил министр.

"Говорили о необходимости более активно развивать инструменты взаимодействия в сфере сельского хозяйства, реализуется вскоре договорённость наших президентов о создании "зеленого коридора" для импорта таджикской сельскохозяйственной продукции", - пояснил С.Лавров.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, РАХМОН, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]