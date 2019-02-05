Россия и Таджикистан рассмотрят новые энергетические проекты - Лавров

Москва и Душанбе намерены развивать проекты в энергетике, в также активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество находится на подъёме, товарооборот за 2018 год увеличился на треть", - сказал он во вторник на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Вскоре предстоит очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где будут рассмотрены новые проекты, в том числе в сфере энергетики, к чему проявляют интерес наши таджикские друзья и российские операторы", - отметил министр.
"Говорили о необходимости более активно развивать инструменты взаимодействия в сфере сельского хозяйства, реализуется вскоре договорённость наших президентов о создании "зеленого коридора" для импорта таджикской сельскохозяйственной продукции", - пояснил С.Лавров.
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