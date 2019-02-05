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Финансы 05.02.2019 10:06

АИК привлекает аудитора налоговых деклараций

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) планирует привлечь поставщика услуг аудита налоговых деклараций, составленных в соответствии с налоговым законодательством, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АИК.

«АИК объявила опрос котировок в связи с закупкой услуг аудитора налоговых деклараций. Прием предложений продолжится до 17:00 7 февраля», - отметили в АИК.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону (+994 12) 488-80-10.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АИК, ДЕКЛАРАЦИИ, АУДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]