Азербайджан продлил сотрудничество с «Формулой-1» до конца 2023 года

Соглашение о продлении сотрудничества еще на 3 года подписали во вторник Азербайджан и «Формула-1».

Документ подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и главный исполнительный директор «Формула-1» Чейз Керри.

Соглашение было подписано в рамках конференции «Выгода для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».

Таким образом, «Гран-при Азербайджана» останется в календаре Чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» до конца 2023 года.

Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался «Гран-при Европа», с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.

Действующее соглашение между боссами "королевских гонок" и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.

Р.Бабаев