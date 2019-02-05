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Спорт 05.02.2019 10:15

Азербайджан продлил сотрудничество с «Формулой-1» до конца 2023 года

Соглашение о продлении сотрудничества еще на 3 года подписали во вторник Азербайджан и «Формула-1».

Документ подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и главный исполнительный директор «Формула-1» Чейз Керри.

Соглашение было подписано в рамках конференции «Выгода для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».

Таким образом, «Гран-при Азербайджана» останется в календаре Чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» до конца 2023 года.

Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался «Гран-при Европа», с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.

Действующее соглашение между боссами "королевских гонок" и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]