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Спорт 05.02.2019 10:29

«Гран-при Азербайджана» снискал наибольшую славу в «Формула-1» - директор королевских гонок

«Гран-при Азербайджана» снискал наибольшую славу среди этапов гонок серии «Формула-1», заявил главный исполнительный директор «Ф-1» Чейз Керри.

«Проводимый в Баку «Гран-при Азербайджана» снискал наибольшую славу среди всех этапов гонок серии «Формула-1», что подтверждают и пилоты королевских гонок», - подчеркнул Ч.Керри на подписании соглашения о продлении сотрудничества еще на 3 года между Азербайджаном и «Ф-1».

Он отметил высокий уровень организации бакинского этапа гонок. «В Азербайджане придает особое значение организации и проведению гонок «Формула-1», - сказал Ч.Керри.

Исполнительный директор «Формула-1» отметил увеличивающийся зрительский интерес к королевским гонкам.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОРМУЛА/1, РУКОВОДСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]