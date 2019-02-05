«Гран-при Азербайджана» снискал наибольшую славу в «Формула-1» - директор королевских гонок

«Гран-при Азербайджана» снискал наибольшую славу среди этапов гонок серии «Формула-1», заявил главный исполнительный директор «Ф-1» Чейз Керри.

«Проводимый в Баку «Гран-при Азербайджана» снискал наибольшую славу среди всех этапов гонок серии «Формула-1», что подтверждают и пилоты королевских гонок», - подчеркнул Ч.Керри на подписании соглашения о продлении сотрудничества еще на 3 года между Азербайджаном и «Ф-1».

Он отметил высокий уровень организации бакинского этапа гонок. «В Азербайджане придает особое значение организации и проведению гонок «Формула-1», - сказал Ч.Керри.

Исполнительный директор «Формула-1» отметил увеличивающийся зрительский интерес к королевским гонкам.

Р.Бабаев