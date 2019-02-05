Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, сообщается на сайте Кремля.

"Российские буддисты, опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие. В праздничные дни, символизирующие обновление человека и природы, принято подводить итоги уходящего года, искренне желать друг другу здоровья, исполнения задуманного. Поддерживать близких и тех, кто нуждается в заботе", - говорится в поздравлении главы государства.

Как отметил В.Путин, "важно, что буддийские общины активно участвуют в жизни нашей страны, укрепляется их взаимодействие с государственными и общественными организациями, большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив".

"Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения", - подчеркнул президент.

Он пожелал, чтобы Новый год был для буддистов "успешным и благополучным".