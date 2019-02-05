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СНГ 05.02.2019 11:42

Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, сообщается на сайте Кремля.

"Российские буддисты, опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие. В праздничные дни, символизирующие обновление человека и природы, принято подводить итоги уходящего года, искренне желать друг другу здоровья, исполнения задуманного. Поддерживать близких и тех, кто нуждается в заботе", - говорится в поздравлении главы государства.

Как отметил В.Путин, "важно, что буддийские общины активно участвуют в жизни нашей страны, укрепляется их взаимодействие с государственными и общественными организациями, большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив".

"Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения", - подчеркнул президент.

Он пожелал, чтобы Новый год был для буддистов "успешным и благополучным".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БУДДИСТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]