Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Caspian European Club проведут бизнес-форум

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Caspian European Club проведут 13 февраля 2019 года в Баку совместный бизнес-форум. Председательствовать на бизнес-форуме будет министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
Встреча организовывается по просьбе компаний, представляющих различные сектора экономики, и инициирована по результатам обсуждений вопросов и предложений, выдвинутых в рамках заседаний отраслевых клубов Caspian European Club.
На бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний Caspian European Club по вопросам, касающимся сферы транспорта, связи и высоких технологий. Особое внимание будет уделено результатам реформ, проводимых в секторе информационно-коммуникационных технологий, перспективам развития на ближайшие годы. В рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.
«Со своей стороны хочу отметить, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий и лично Рамин Гулузаде активно участвуют в диалоге «бизнес-власть» и оперативно реагируют на все просьбы и предложения, с которыми обращаются компании. Надеюсь, что сотрудничество в данном формате будет продолжено и в дальнейшем», – сказал Тельман Алиев.
На бизнес-форуме могут принять участие компании, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club - www.caspianenergy.org
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»