Miсrosoft и Gilan Holding договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

Корпорация Miсrosoft и азербайджанский Gilan Holding договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации, говорится в сообщении Miсrosoft.
«Miсrosoft подписала с Gilan Holding новое корпоративное соглашение (Enterprise Agreement), тем самым став стратегическим партнером холдинга в области цифровой трансформации. Основной целью документа является поддержка государственной политики Азербайджана по внедрению информационных технологий, ликвидация пиратского программного обеспечения, помощь Microsoft в процессе внедрения информационных технологий нового поколения в бизнес», - отмечается в информации.
«Подписание соглашения с Microsoft позволит Gilan Holding достичь новых высот в процессе перехода на новый уровень технологического развития», – отметил директор по информационным технологиям Gilan Holding Низами Мансуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
«Мы рады партнерству с одной из крупнейших частных структур страны – Gilan Holding. Это сотрудничество облегчит Gilan Holding управление разнообразным бизнес-портфелем и повысит международную конкурентоспособность посредством цифровой трансформации», – заявил генеральный директор компании Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов.
В информации также отмечается, что за последние несколько лет уровень киберпреступности в мире достиг беспрецедентных масштабов, и большое количество ИТ-инфраструктур на различных предприятиях было скомпрометировано на сумму около $400 млрд.
«Киберпреступники создают вредоносные программы для незаконной финансовой выгоды и осуществляют кражу данных, шпионаж или другие преступные действия, и организации, использующие контрафактное или нелицензионное ПО, подвержены риску», - говорится в сообщении.
Под цифровой трансформацией подразумевается процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг.
Н.Аббасова
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