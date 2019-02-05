Продление контракта с «Формула 1» стало результатом успеха «Гран-при Азербайджана» - глава Baku City Circuit

Контракт о продлении сотрудничества между Азербайджаном и гонками «Формула 1» свидетельствует об успешности проведения «Гран-при Азербайджана», заявил исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit Ариф Рагимов.
«Продление контракта на проведение гонок серии «Формула 1» еще на три года свидетельствует об успешности «Гран-при Азербайджана», и сегодня мы уверены, что добьемся еще большего в будущем», - подчеркнул А.Рагимов на конференции «Преимущества для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».
А.Рагимов отметил, что проведение гонок в Баку продемонстрировало их преимущества для Азербайджана и для «Формула 1».
«Для развития туристического потенциала Азербайджана есть множество перспективных направлений. С точки зрения развития туризма мы конкурируем не только со своими соседями, но и со всем миром. Думаю, что мы пока еще не используем в полной мере ни потенциал Азербайджана, ни потенциал «Формулы 1» для продвижения туристической сферы», - подчеркнул главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана, главный советник Госагентства по туризму Флориан Зенгстшмид.
По его словам, организация международных спортивных соревнований играет большую роль в этом вопросе.
«73% болельщиков считают, что «Гран-при Азербайджана» были очень интересными. После приобретения «Формулы 1» со стороны Liberty Media, трансляция гонок доходит до большего количества зрителей. Мы приводим «Формулу 1» в цифровой век, транслируя его в 200 странах мира», - заявила промоутер и главный менеджер по связям с деловыми структурами «Формула 1» Эмили Празер.
Она подчеркнула, что «Формула 1» является «самым быстрорастущим» видом спорта в соцсетях.
Как сообщалось, во вторник в Баку состоялось подписание соглашения о продлении сотрудничества Азербайджана с «Формулой 1» еще на три года – до конца 2023 года.
Р.Бабаев
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