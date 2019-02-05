Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0259 GBR   2.2165 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Фев 8 Фев

Дальнее зарубежье 05.02.2019 12:40

Глава ФРС Джером Пауэлл отужинал с Трампом в Белом доме в свой 66-й день рождения

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обсудил с президентом США Дональдом Трампом за ужином в Белом Доме ситуацию в американской экономике и ее перспективы.

На ужине, который прошел в 66-й день рождения Дж.Пауэлла, также присутствовали министр финансов США Стивен Мнучин и зампредседателя ФРС Ричард Кларида.

Д.Трамп не встречался с Дж.Пауэллом после назначения его главой Федрезерва в ноябре 2017 года, пишет The Wall Street Journal.

В заявлении Федрезерва отмечается, что "высказывания Дж.Пауэлла в ходе ужина соответствовали заявлениям, сделанным им в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС, прошедшего на прошлой неделе".

"Дж.Пауэлл не говорил о своих ожиданиях в отношении кредитно-денежной политики помимо заявления о том, что ее дальнейшее направление будет полностью зависеть от поступающих экономических данных, а также объяснения того, что это будет означать в перспективе", - говорится в заявлении ФРС.

В Центробанке отмечают также, что Дж.Пауэлл подтвердил приверженность банка аполитичному и объективному анализу ситуации в экономике.

В минувшем году Д.Трамп неоднократно подвергал критике политику Федрезерва, и СМИ писали о том, что он обдумывает возможность увольнения Дж.Пауэлла. В конце декабря, однако, он заявил о доверии к председателю ФРС, выразив уверенность, что Центробанк "скоро поймет", что "поднимает ставку слишком быстро".

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил базовую процентную ставку в 2018 году четыре раза, до нынешнего уровня в 2,25-2,5% годовых. В январе 2019 года FOMC не стал менять ставку, из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, и Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение. В ходе пресс-конференции после заседания Дж.Пауэлл дал понять, что ФРС, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

На прошлой неделе глава ФРС также заявлял о том, что политическое давление, в том числе критика со стороны Д.Трампа, не влияют на решения Федрезерва.

Источник WSJ в Белом Доме сообщил, что атмосфера за ужином была "теплой и товарищеской".

"Это был обмен множеством различных мнений. Каждая из сторон имела возможность объяснить свою позицию в спокойной манере", - отметил источник.

По его словам, ужин длился около 90 минут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПАУЭЛЛ, УЖИН


Похожие новости


Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном" Трамп настаивает на правильности своего решения о выводе войск из Сирии Трамп заявил, что не является фигурантом расследования Мюллера Гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане - Трамп Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]