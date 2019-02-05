Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров между Кабулом и талибами - МИД

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече со спецпредставителем генсека ООН, главой миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Тадамичи Ямамото заявил о готовности узбекской стороны предоставить площадку для проведения переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", - сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Тадамичи Ямамото прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.

"На встрече состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества между Узбекистаном и UNAMA, в том числе в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития, установления мира и стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель генсека ООН подчеркнул, что в ООН и, в частности, в UNAMA приветствуют и поддерживают последовательную политику Узбекистана по запуску мирного процесса в Афганистане и его социально-экономическому возрождению, реализации инфраструктурных проектов, а также усилия по вовлечению в региональное сотрудничество.