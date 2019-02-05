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СНГ 05.02.2019 12:16

Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров между Кабулом и талибами - МИД

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече со спецпредставителем генсека ООН, главой миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Тадамичи Ямамото заявил о готовности узбекской стороны предоставить площадку для проведения переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", - сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Тадамичи Ямамото прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.

"На встрече состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества между Узбекистаном и UNAMA, в том числе в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития, установления мира и стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель генсека ООН подчеркнул, что в ООН и, в частности, в UNAMA приветствуют и поддерживают последовательную политику Узбекистана по запуску мирного процесса в Афганистане и его социально-экономическому возрождению, реализации инфраструктурных проектов, а также усилия по вовлечению в региональное сотрудничество.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ООН, МИД, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]