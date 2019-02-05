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СНГ 05.02.2019 12:28

Россия и Таджикистан заинтересованы в укреплении афганской границы - Лавров

Россия и Таджикистан продолжат сотрудничество в решении региональных проблем, заинтересованы в укреплении границ в связи с ситуацией в Афганистане, заявил во вторник в Душанбе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Мы намерены продолжить сотрудничество с Центральной Азией, с тем, чтобы эффективно решать сохраняющимся здесь проблемы, способствовать гармоничному развитию всех государств региона. Россия готова содействовать этим процессам, используя наши исторические связи, наши общую экономическую базу, которая создавалась ещё во времена Советского Союза, конечно используя нашу общую заинтересованность в укреплении границ", - сказал С.Лавров.

В свою очередь глава таджикского МИД отметил важность обеспечения безопасности в связи с положением дел в соседнем Афганистане.

"Особое внимание было уделено военно-политической ситуации в Афганистане и исходящим угрозам безопасности с территории соседней нам страны", - сказал глава МИД Таджикистана по итогам переговоров с российским коллегой.

С.Мухриддин отметил, что в Таджикистане рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в сфере ВТС.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]